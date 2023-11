pochowajcie mnie, czyli debiut projektu brokat!

Ta piosenka to prawdziwa perła. Opowiada historię dziewczyny, która po odrzuceniu przed ołtarzem, postanawia zrobić coś... ekstremalnego. Ale uwaga, nie spodziewaj się smutnych tonów!

Nęcące w tym utworze są nieoczywiste rozwiązania i moc nieodkrytych dotąd połączeń – delikatny wokal Sabiny w połączeniu z intensywnymi synthami daje prawdziwą bombę emocjonalną!



Zapisz premierę teledysku!





Czym jest brokat?

To świeże dźwięki flirtujące ze słowem. To muzyczna ekstrawagancja i tajemnica. To odrobina mroku i pełnia smaku.

Muzycznie projekt sięga po inspiracje między innymi elektroniczną sceną ukraińską czy (nie tylko elektroniczną) islandzką.



Projekt tworzy Sabina Broda - wokalistka, autorka tekstów i producentka, pochodząca z Cieszyna. Jej nadchodzące single są fuzją delikatnego wokalu z mocnymi brzmieniami. Całość dopełniają wżynające się w skórę i serce teksty. Rozpęd, jakiego nabierają piosenki Sabiny, wpisze się w wiele festiwali i imprez muzycznych, podczas których utwory te będą miały okazję wybrzmieć najmocniej.

